Трамп считает, что никто не может бросить вызов американской экономике

13 января 2019 08:38 (UTC+04:00)

Состояние американской экономики превосходит все другие страны, тогда как темпы роста экономики Китая сокращаются, а российская экономика находится не в лучшем состоянии. Такую точку зрения озвучил в субботу президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

"Посмотрите: мы всех обходим. Наша экономика - самая мощная в мире, никто даже рядом не стоял. Китайская [экономика] сократилась на 38%, российская экономика не в лучшем состоянии, да и у других стран тоже", - сказал он.

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