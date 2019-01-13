В конгрессе США намерены провести слушания по встречам Трампа и Путина

Комитет Палаты представителей США по иностранным делам намерен провести слушания по встречам президента Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Каждый раз Трамп встречается с Путиным, стране ничего не говорят. Америка заслуживает правды и Комитет Палаты представителей США по иностранным делам намерен докопаться до сути. Мы проведем слушания о тайнах, бурлящих вокруг странных отношений Трампа с Путиным и его ближайшим окружением, и о том, как эти темные отношения влияют на нашу национальную безопасность", - говорится в заявлении сопредседателя комитета Элиота Энгеля, опубликованном на сайте комитета.

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