Помпео: Создание ближневосточного альянса требует единства стран Персидского залива

13 января 2019 16:43 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео считает необходимым возвращение единства в ряды Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) для формирования стратегического ближневосточного альянса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он заявил, находясь в Катаре, с которым более года назад разорвали отношения Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ.

"Существование единого ССАГПЗ - необходимое условие для стратегического ближневосточного альянса (MESA)", - цитирует Помпео телеканал Sky News Arabia. Из Катара госсекретарь направится в Эр-Рияд, Маскат, Кувейт, где обсудит, в частности, ситуацию вокруг решения дипломатического кризиса.

Помпео ранее посетил Иорданию, Египет, Бахрейн и ОАЭ, где провел переговоры с лидерами государств и обозначил стратегию администрации президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке. Одна из главных задач турне - сближение позиций восьми стран для создания так называемого стратегического ближневосточного альянса для противодействия наиболее серьезным угрозам в регионе и активизации экономического и энергетического взаимодействия.

Ранее, выступая с трибуны Американского университета в Каире, Помпео в своем послании заявил, что MESA позволит противостоять угрозам в регионе и содействовать экономическому и энергетическому взаимодействию государств.

В ССАГПЗ входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия.

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