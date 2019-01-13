Трамп возмутился, что демократы развлекаются, пока госслужащие не могут получить жалованье

13 января 2019 19:42 (UTC+04:00)

Представители Демократической партии в Конгрессе не хотят прибыть в Белый дом для проведения переговоров об условиях прекращения приостановки работы правительства США, которая продолжается уже рекордные 23 дня, а вместо этого развлекаются. Такую точку зрения выразил в воскресенье президент США Дональд Трамп в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я нахожусь в Белом доме, жду. Демократы находятся где угодно, но не в Вашингтоне, пока люди [госслужащие] никак не дождутся своей зарплаты. Они [демократы] развлекаются и даже не хотят вести переговоры", - возмутился глава государства. При этом он в очередной раз заявил о важности строительства стены на границе с Мексикой, которая, с его слов, позволит "снизить уровень преступности по всей стране".

С 22 декабря 2018 года в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры бюджета, в который Трамп и его однопартийцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны. Администрация республиканца Трампа требует ассигновать из бюджета на эти цели $5,7 млрд.

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