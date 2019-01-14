Помпео прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Госсекретарь США Майк Помпео после участия в стратегическом диалоге с Катаром в воскресенье вечером прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, которая более полутора лет назад разорвала отношения с Дохой, сообщил МИД Саудовской Аравии в микроблоге в социальной сети Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Эр-Рияд стал очередным пунктом в недельном турне Помпео по арабским странам, во время которого он собирается посетить все шесть стран Персидского залива, чтобы обсудить кризис вокруг Катара. До Саудовской Аравии Помпео принял участие в конференции стратегического диалога между Катаром и США, встретился с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани. В Катар он прибыл из столицы ОАЭ Абу-Даби, где так же, как и в Саудовской Аравии, противятся восстановлению отношений с Дохой. Последним пунктом в турне Помпео значится Кувейт, который взял на себя роль посредника в урегулировании конфликта между Катаром и его соседями.

Ранее глава внешнеполитического ведомства США заявил, что конфликт между Дохой и другими странами Персидского залива слишком затянулся, и разногласия между странами региона не идут на пользу многосторонним отношениям в свете общих вызовов. США запланировали на начало года саммит с участием глав стран Персидского залива в Кемп-Девиде.

Как сообщил МИД Саудовской Аравии, Помпео встречал в аэропорту государственный министр по иностранным делам Адиль аль-Джубейр и посол королевства в США, сын короля Халед бен Салман. Недавним указом короля аль-Джубейр был снят с должности главы МИД и назначен госминистром, а на его место саудовский монарх назначил экс-министра финансов Ибрагима аль-Ассафа. Однако, как сообщали саудовские СМИ, аль-Джубейр продолжит руководить внешней политикой королевства и сосредоточится исключительно на политической деятельности.

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