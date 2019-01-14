WSJ: Белый дом не хранит данные о некоторых встречах Трампа с иностранными лидерами

Администрация президента США Дональда Трампа, вопреки существующей в США практике, хранит подробные данные далеко не обо всех встречах хозяина Белого дома с лидерами других государств. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям источников издания, Трамп рассчитывает, что такой подход поможет ему проще выстроить доверительные отношения с иностранными коллегами. "Он не пользуется традиционными дипломатическими техниками", - констатировал источник.

"Записей, касающихся встреч с его участием, какие бы вы ожидали увидеть, нет", - сказал источник из числа иностранных чиновников. По его словам, в администрации Трампа также склонны не всегда составлять полные стенограммы разговоров президента США с иностранными лидерами по телефону. По сведениям издания, в Вашингтоне избрали такой подход, в том числе в связи с опасностью утечек информации, которые регулярно имели место после победы Трампа на выборах.

В материале приводится комментарий экс-сотрудника Белого дома, который отметил, что в случаях, когда Трамп беседует по телефону с главами других государств неформально, сотрудники администрации делают лишь очень краткие и поверхностные заметки.

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