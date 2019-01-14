Трамп не планирует вводить режим ЧП для строительства стены на границе

14 января 2019 22:15 (UTC+04:00)

"У меня есть полное законное право объявить (режим ЧП), но я не рассматриваю такую возможность", - как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Трамп может объявить режим ЧП, чтобы использовать уже одобренный конгрессом бюджет Пентагона для строительства ограждения на границе в отсутствие дополнительных средств на эти цели, одобренных конгрессом. Однако такой шаг наверняка будет оспорен в суде, и выигрыш администрации не гарантирован. Кроме того, действия в обход конгресса могут еще больше ухудшить отношения администрации с конгрессом, который в США распоряжается всем финансированием федеральной деятельности.

В настоящее время ряд министерств и ведомств закрыты из-за отсутствия утвержденного бюджета. Камнем преткновения остается требование Трампа выделить более 5 миллиардов долларов дополнительно на финансирование безопасности границы. Демократы в конгрессе отказываются это сделать, а Трамп отказывается подписывать бюджетный закон без указанного финансирования.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Эрдоган и Трамп обсудили создание зоны безопасности на севере Сирии
США 23:05
Трамп заявил, что отклонил предложение о временном финансировании правительства
США 20:24
Трамп заявил, что его политика в нефтяной отрасли противоречит интересам России
США 17:36
Турция не боится угроз США – глава МИД
Турция 15:47
Саудовская Аравия и США договорились соблюдать мир в Йемене
Арабские страны 15:18
Белоруссия и США обсуждают возможность расширения дипломатического присутствия
Беларусь 15:04
Лента новостей
Число пострадавших в результате теракта в Кабуле возросло до 90 человек (ОБНОВЛЕНО)
Другие страны 23:30
Эрдоган и Трамп обсудили создание зоны безопасности на севере Сирии
США 23:05
Подозреваемый в убийстве мэра Гданьска не признал вину
Европа 22:40
В Италии свыше 40 автомобилей столкнулись на трассе из-за ледяного дождя
Европа 21:50
В результате взрыва в Кабуле погибли не менее четырех человек
Другие страны 21:27
Министерская встреча ОПЕК+ пройдет 17-18 апреля
Энергетика 21:00
Полиция в Афинах применила слезоточивый газ для разгона протестующих учителей
Европа 20:46
Трамп заявил, что отклонил предложение о временном финансировании правительства
США 20:24
В Азербайджане создается Агентство аграрных услуг
Политика 19:49