Трамп не планирует вводить режим ЧП для строительства стены на границе

"У меня есть полное законное право объявить (режим ЧП), но я не рассматриваю такую возможность", - как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Трамп может объявить режим ЧП, чтобы использовать уже одобренный конгрессом бюджет Пентагона для строительства ограждения на границе в отсутствие дополнительных средств на эти цели, одобренных конгрессом. Однако такой шаг наверняка будет оспорен в суде, и выигрыш администрации не гарантирован. Кроме того, действия в обход конгресса могут еще больше ухудшить отношения администрации с конгрессом, который в США распоряжается всем финансированием федеральной деятельности.

В настоящее время ряд министерств и ведомств закрыты из-за отсутствия утвержденного бюджета. Камнем преткновения остается требование Трампа выделить более 5 миллиардов долларов дополнительно на финансирование безопасности границы. Демократы в конгрессе отказываются это сделать, а Трамп отказывается подписывать бюджетный закон без указанного финансирования.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.