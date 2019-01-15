Трамп заявил о большом экономическом потенциале сотрудничества с Турцией

15 января 2019 04:15 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп, который утром грозил "разрушить" экономику Турции в случае невыгодных Вашингтону действий Анкары, сменил гнев на милость в понедельник вечером, заявив о большом экономическом потенциале сотрудничества с Турцией, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Поговорили об экономических делах между США и Турцией - большой потенциал для существенного расширения!" - написал Трамп в Twitter после разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Трамп принял решение о выводе американских войск из Сирии. Турция считает своими противниками многие курдские формирования на севере и северо-востоке страны.

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