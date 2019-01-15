США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей

США назвали разочаровывающей встречу с РФ в Женеве по обсуждению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Вашингтон продолжает считать, что Москва нарушает параметры ДРСМД, заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Встреча была разочаровывающей, потому что ясно, что Россия продолжает нарушать Договор и не была готова объяснить, как она планирует вернуться к его полному и проверяемому выполнению", - говорится в заявлении, распространенном постпредством США при ООН в Женеве от имени Томпсон.

Как отметила замгоссекретаря, "послание" США было четким: "Россия должна уничтожить ракетную систему, которая не соответствует договору".