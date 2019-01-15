США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей

США назвали разочаровывающей встречу с РФ в Женеве по обсуждению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Вашингтон продолжает считать, что Москва нарушает параметры ДРСМД, заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Встреча была разочаровывающей, потому что ясно, что Россия продолжает нарушать Договор и не была готова объяснить, как она планирует вернуться к его полному и проверяемому выполнению", - говорится в заявлении, распространенном постпредством США при ООН в Женеве от имени Томпсон.
Как отметила замгоссекретаря, "послание" США было четким: "Россия должна уничтожить ракетную систему, которая не соответствует договору".
Делегация США в среду расскажет об итогах состоявшейся дискуссии своим союзникам и партнерам, в том числе по НАТО, отметила Томпсон.
Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря заявил, что у России есть два месяца, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США призывают Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют в Вашингтоне, не нарушала положения ДРСМД.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.
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