Делегацию США в Давосе возглавят Мнучин и Помпео

Делегацию США на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе возглавят министр финансов Стивен Мнучин и госсекретарь США Майкл Помпео. Об этом сообщили во вторник журналистам двое представителей американской администрации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их свидетельству, в состав делегации также войдут министр торговли Уилбур Росс, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и заместитель руководителя аппарата Белого дома по политическим вопросам Крис Лидделл, сообщает агентство Reuters. По его данным, руководители внешнеполитического и финансового ведомств США намерены совместно выступить на открытии ВЭФ 22 января, в том числе ответить на вопросы аудитории. Кроме того, Помпео и Мнучин планируют устроить в Давосе совместный рабочий ужин для коллег из Группы семи для обсуждения актуальных вопросов экономики и безопасности. В деталях повестка дня этого совещания не раскрывается.

Как утверждается, личная программа пребывания Мнучина в Давосе предусматривает почти 50 встреч с иностранными коллегами и другими должностными лицами, банкирами, американскими бизнес-лидерами.

Ранее предполагалось, что делегацию США на ВЭФ возглавит президент Дональд Трамп. Однако 10 января он написал в Twitter, что отменяет этот визит из-за споров об ужесточении контроля над американо-мексиканской границей между Белым домом и Конгрессом США. Как сообщал Белый дом, американский лидер планировал ехать в Давос 21 января. Его возвращение в Вашингтон намечалось на 22 января.

С 22 декабря прошлого года в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло ввиду того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры бюджета, в который Трамп и его однопартийцы хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны. Администрация республиканца Трампа требует ассигновать из бюджета на эти цели $5,7 млрд.

Первоначально объявленный Белым домом состав делегации США на ВЭФ был значительно шире окончательно утвержденного. В него входили Помпео, Росс, министры внутренней безопасности, транспорта и труда Кирстьен Нильсен, Элейн Чао и Алекс Акоста, Лайтхайзер, Лидделл, а также дочь и зять президента США Иванка Трамп и Джаред Кушнер, являющиеся его советниками, и глава федерального Управления по делам малого и среднего бизнеса Линда Макмэн.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.