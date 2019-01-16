Помпео посетит Кувейт, несмотря на планы отменить поездку

Госсекретарь США Майк Помпео в ближайшие дни посетит Кувейт. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает кувейтское агентство KUNA.

По данным агентства, Помпео был готов отменить визит из-за смерти одного из членов его семьи. Однако потом все же решил поехать в Кувейт и принять участие в заседании в рамках третьего стратегического диалога США-Кувейт. Агентство добавляет, что Помпео "с нетерпением ждет этой встречи".

Ранее госдепартамент США сообщал, что госсекретарь Майк Помпео досрочно завершит турне по Ближнему Востоку в связи со смертью одного из членов своей семьи.

В ходе недельного турне Помпео по Ближнему Востоку он планировал посетить шесть стран Персидского залива, чтобы обсудить кризис вокруг Катара. Последним пунктом в турне Помпео значился Кувейт, который взял на себя роль посредника в урегулировании конфликта между Катаром и его соседями. Отмечалось, что, таким образом, Помпео отменит визит в Кувейт, который он надеется посетить в "ближайшем будущем".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.