Администрация Трампа заставила еще 50 тыс. госслужащих работать бесплатно в "шатдаун"

Администрация президента Дональда Трампа вызвала на неоплачиваемую работу во время частичной приостановки деятельности правительства ("шатдаун") 46 тыс. сотрудников Службы внутренних доходов (налоговый орган). Об этом говорится в распространенном во вторник вечером заявлении министерства финансов страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, штатная численность сотрудников службы к моменту "шатдауна" составляла 80265 человек. Из них более половины отозваны из неоплачиваемого отпуска.

Комментируя этот шаг администрации, газета The Washington Post отметила, что речь идет о чиновниках, отвечающих непосредственно за выплату налоговых компенсаций.

Кроме того, по данным газеты, на работу также были вызваны несколько тысяч госслужащих, обеспечивающих безопасность полетов и проверку качества продуктов и лекарств.

С 22 декабря 2018 года в США частично приостановлена деятельность правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Без финансирования оказалась четверть госаппарата: девять министерств с 800 тыс. сотрудников, из которых 380 тыс. были отправлены в неоплачиваемый отпуск. Остальные продолжают работать без зарплаты уже 26 дней.

Причиной этого стал провал попытки республиканцев и демократов в Конгрессе согласовать параметры бюджета. Ключевое разногласие - вопрос о постройке стены на границе с Мексикой. Трамп настаивает на выделении на эти цели $5,7 млрд. Демократы готовы одобрить только $1,3 млрд.

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