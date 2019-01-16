США настаивают на прямых переговорах талибов с властями Афганистана

16 января 2019 21:33 (UTC+04:00)

Представители движения "Талибан" должны вступить в прямые переговоры с правительством в Кабуле, заявил в среду спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Дорога к миру существует для талибов - они должны сесть за переговоры с другими афганцами, включая правительство, - цитирует AFP заявление Халилзада на пресс-конференции в Кабуле. - Если "Талибан" хочет вести переговоры, мы пойдем на это. Если они хотят воевать, мы будем воевать. Мы надеемся, что они хотят мира".

Руководство талибов до сих пор отказывалось начать непосредственный диалог с официальными афганскими властями.

Накануне талибы распространили заявление, в котором предупредили Вашингтон, что прекратят вести мирные переговоры с США, если те откажутся включать в повестку дня вывод иностранных, в основном американских, войск из Афганистана. Они отметили, что на переговорах в ноябре минувшего года в Катаре американцы "согласились обсуждать вывод иностранных войск из Афганистана", однако затем отошли от этой позиции.

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