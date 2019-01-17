Microsoft обещала $500 млн на строительство бюджетного жилья около Сиэтла

Корпорация Microsoft выделит $500 млн на строительство доступного по цене жилья в пригородах Сиэтла (штат Вашингтон). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в среду газете The Seattle Times президент корпорации Брэд Смит.

По его словам, большая часть этих денег предназначается для расширения доступа к жилью для трудящихся низкого и среднего достатка, которые "учат наших детей в школах, тушат пожары в наших домах и спасают наши жизни в больницах".

Президент Microsoft не уточнил, сколько именно квартир и домов рассчитывает построить на эти средства корпорация. Речь идет о "десятках тысяч единиц" жилья, сказал Смит. Он назвал упомянутую выше сумму самым крупным перечислением средств на данные цели за 44 года существования Microsoft.

В ноябре 2018 года капитализация этой американской корпорации достигла более $812,93 млрд, превысив показатель Apple - $812,6 млрд.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств, от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в городе Редмонд (штат Вашингтон).

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