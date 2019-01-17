Американская армия закупит у Израиля батареи "Железного купола" на $373 млн

Американская армия запросила у Конгресса 373 млн. долларов на закупку у Израиля двух батарей противоракетной системы ближнего радиуса «Железный купол», передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

Израильская газета «Едиот Ахронот» сообщает со ссылкой на американский сайт Inside Defense, что если сделка состоится, она станет первым случаем продажи Израилем Пентагону полной системы вооружения.

По сведениям сайта, пакет будет включать два радара, 12 пусковых установок и 240 ракет. Они будут поставлены в 2020 году и будут прикрывать американские войска от минометных и ракетных обстрелов в местах дислокации в чувствительных точках по всему миру.

В Пентагоне не исключают, что к 2024 году батареи «Железного купола» будут интегрированы в общую оперативную систему управления и радаров, на что будут потрачены еще полтора миллиарда долларов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.