Эмиссар Трампа заявил о неточности материала ТВ Израиля по мирному плану

Эмиссар президента США Джейсон Гринблатт заявил о неточности материала израильского телевидения, рассказавшего накануне о содержании американского плана ближневосточного урегулирования, и призвал доверять только официальным заявлениям американских властей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее телеканал "Решет 13" рассказал, что инициатива президента США Дональда Трампа предполагает создание палестинского государства на 90% территории Западного берега реки Иордан с разделом Иерусалима, эвакуацией части еврейских поселений и территориальными обменами между сторонами конфликта.

"Материал на 13-м канале неточен. Спекуляции о содержании плана контрпродуктивны. Очень немногие люди на планете знают, что в нем... Пока", - написал в микроблоге Twitter Гринблатт, который в качестве спецпредставителя Трампа по международным переговорам работает над мирной инициативой.

Израильский телеканал ссылался на анонимный источник, который несколько дней назад якобы присутствовал на брифинге неназванного американского чиновника.

Гринблатт предупредил, что в ближайшее время возможны "ложные, искаженные и предвзятые" информационные вбросы на тему проекта урегулирования и предложил доверять только официальным заявлениям американских властей.

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