В Пентагоне по-прежнему видят серьезную ядерную угрозу от КНДР

КНДР, несмотря на возможное продвижение к миру с США, по-прежнему является исключительной угрозой для Америки, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости говорится в новом обзорном докладе Пентагона по политике США в области противоракетной обороны, обнародованном в четверг.

"В то время, как новая возможная дорога к миру существует в вопросе с Северной Кореей, она по-прежнему продолжает представлять исключительную угрозу, и США должны быть очень внимательными", - отмечается в докладе.

За последние десятилетия Северная Корея вложила немало средств и усилий в свою ядерную программу, которая приблизила ее к возможности атаковать США, также утверждает Пентагон.

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