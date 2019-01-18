Эмиссар КНДР прибыл в Вашингтон на переговоры с Помпео

18 января 2019 05:28 (UTC+04:00)

Заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль прибыл в Вашингтон на переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap.

По данным агентства, основной темой переговоров должно стать проведение второй встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ким Ён Чхоль прибыл в вашингтонский международный аэропорт имени Даллеса, где его встретил спецпредставитель госдепартамента США по КНДР Стивен Биган. Отмечается, что Биган отказался отвечать в аэропорту на вопросы журналистов.

Ожидается, что Ким Ён Чхоль в пятницу встретится с Помпео и, возможно, также с президентом США Дональдом Трампом и передаст ему письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.

По данным южнокорейской газеты Chosun Ilbo, в ходе диалога Помпео может также предложить Ким Ён Чхолю частичную отмену санкций против КНДР в обмен на ликвидацию или вывоз за ее пределы имеющихся у нее межконтинентальных баллистических ракет, способных доставить ядерную боеголовку на континентальную территорию США.

Ни в Госдепартаменте, ни в южнокорейском МИД пока не подтвердили данную информацию. В прошлом году Помпео несколько раз посетил Пхеньян. Последняя его встреча с Ким Ён Чхолем была запланирована на начало ноября, но затем внезапно отменилась под предлогом "несовпадения графиков".

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