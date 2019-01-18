У жительницы США выросла опухоль весом 23 килограмма

Томография показала, что в ее теле растет опухоль больших размеров, которая уже начала вытеснять внутренние органы и затрудняла поступление крови в мозг. По словам врачей, если бы Кринланд обратилась к ним хотя бы на две недели позже, ее могли бы и не спасти.

Медики провели срочную операцию, после которой пациентка сразу же сбросила лишний вес, так как опухоль весила 23 килограмма. Образование оказалось доброкачественным, жизни женщины ничего не угрожает.

Причиной стал эндометриоз — разрастание клеток внутреннего слоя матки, скорее всего он начался несколько десятилетий назад. Хирурги удивились, что ни один гинеколог, которых все эти годы посещала Кринланд, не обратил внимание на заболевание.

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