У жительницы США выросла опухоль весом 23 килограмма

18 января 2019 14:09 (UTC+04:00)

В США хирурги удалили пациентке опухоль, которая росла в ее организме несколько десятков лет, сообщает KTVB.com, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Жительница штата Айдахо Бренда Кринланд обратилась в больницу из-за резкого ухудшения самочувствия. Она рассказала, что испытывает боли при каждом приеме пищи, даже маленький кусочек еды как будто застревает у нее в груди. Женщина также пояснила, что толстеет, однако ранее она списывала набор веса на менопаузу.

Томография показала, что в ее теле растет опухоль больших размеров, которая уже начала вытеснять внутренние органы и затрудняла поступление крови в мозг. По словам врачей, если бы Кринланд обратилась к ним хотя бы на две недели позже, ее могли бы и не спасти.

Медики провели срочную операцию, после которой пациентка сразу же сбросила лишний вес, так как опухоль весила 23 килограмма. Образование оказалось доброкачественным, жизни женщины ничего не угрожает.

Причиной стал эндометриоз — разрастание клеток внутреннего слоя матки, скорее всего он начался несколько десятилетий назад. Хирурги удивились, что ни один гинеколог, которых все эти годы посещала Кринланд, не обратил внимание на заболевание.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США могут обогнать Россию и Саудовскую Аравию по добыче нефти
США 14:15
СМИ: КНДР на переговорах в Вашингтоне потребует от США подписания мирного договора
Другие страны 12:10
В США убийцу внучки актера Моргана Фримена осудили на 20 лет
США 08:59
Делегация из США не поедет на форум в Давосе из-за шатдауна
США 03:40
В Пентагоне по-прежнему видят серьезную ядерную угрозу от КНДР
США 00:54
В США рассказали, при каких условиях можно спасти ДРСМД
США 17 января 17:57
Лента новостей
Азербайджан незначительно сократил транспортировку нефти в 2018 году
Энергетика 15:23
Азербайджан увеличил доходы от экспорта электроэнергии
Бизнес 15:21
Я Азербайджанец! Джавид Шахбазбеков показал любовь к Родине стихами, музыкой и театром (ФОТО)
Культура 15:19
Казахстанская госкомпания объявляет тендер на техподдержку
Тендеры 15:18
Подготовка населения Армении и Азербайджана к принятию компромиссного решения в процессе мирного урегулирования конфликта давно является недостающим компонентом – экс-сопредседатель МГ
Нагорно-карабахский конфликт 15:09
Граждане Казахстана увеличили покупку недвижимости в Турции
Бизнес 15:07
В Швейцарии выпущена почтовая марка, посвященная трагедии 20 января
Общество 15:04
В Азербайджане за незаконные действия арестованы три налоговых инспектора
Общество 14:49
В Узбекистане утверждена госпрограмма на 2019 год
Узбекистан 14:36