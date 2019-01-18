США могут обогнать Россию и Саудовскую Аравию по добыче нефти

США, которые уже стали крупнейшим производителем жидких углеводородов (нефть плюс конденсат) за счет сланцевой революции, могут в этом году стать производителем номер один и по добыче сырой нефти, обогнав Россию и Саудовскую Аравию, сообщает МЭА в своем январском отчете, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Добыча самого крупного производителя жидких углеводородов снова окажется в фокусе внимания в этом году. И пока два других лидера добровольно сокращают добычу, США могут закрепить свое лидерство и в добыче сырой нефти. К середине этого года добыча нефти в США вероятно уже превзойдет производительные мощности будь то России или Саудовской Аравии", - говорится в отчете.

По данным МЭА, в 2018 году рост добычи жидких углеводородов в США был "невероятным и неожиданным" и составил 2,1 млн барр./сутки. В 2019 году, как ожидают в МЭА, рост американской добычи составит 1,3 млн баррелей в сутки, в то время как Россия и Саудовская Аравия добычу будут сокращать.

Сделка ОПЕК+ о сокращении добычи позволит стабилизировать цены на нефть выше $60 за баррель, однако ребалансировка рынка потребует времени, следует из отчета МЭА.

"Цена Brent снова превысила отметку в $60 за баррель, таким образом, ответ на вопрос о том, где тот минимальный уровень цен после подписания в Вене соглашения, найден. Однако путь к балансировке рынка потребует времени. И это, скорее, будет марафон, а не спринт", - отмечают эксперты МЭА.

МЭА ожидает, что рост мирового спроса на нефть в 2019 году составит 1,4 млн баррелей в сутки против 1,3 млн баррелей в сутки в 2018 году. Таким образом, по сравнению с декабрьским отчетом прогноз по росту спроса не изменился.

"Падение цен на нефть в четвертом квартале 2018 года пошло на пользу потребителям, и есть признаки того, что торговые трения могут ослабиться", - отмечает МЭА. В то же время ряд крупных экономик может продемонстрировать более низкий спрос на нефть за счет того, что в ближайшее время в Северном полушарии ожидаются более низкие температуры.

При этом прогноз по росту предложения нефти от стран "не ОПЕК" в 2019 году понижен до 1,6 млн баррелей в сутки. В декабре 2018 года глобальный уровень предложения снизился на 950 тыс. баррелей в сутки в преддверии действия новых договоренностей ОПЕК+.

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