В Вашингтоне началась встреча Помпео и эмиссара КНДР

Встреча госсекретаря США Майкла Помпео и заведующего отделом Единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоля началась в пятницу в гостинице Dupont Circle в центре Вашингтона. Текстовую трансляцию ведет газета The Washington Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Помпео и Ким Ён Чхоль вышли к журналистам, пожали друг другу руки, а затем удалились в отдельную комнату для проведения консультаций. Они не стали отвечать на вопросы прессы. На переговорах, как отмечает газета, присутствует спецпредставитель Госдепартамента по КНДР Стивен Бигэн.

По данным американских и южнокорейских СМИ, Ким Ён Чхоль прибыл в Вашингтон в четверг. Ожидается, что он также проведет консультации с президентом США Дональдом Трампом. Однако в распространенном Белым домом графике главы государства такая встреча не указана. Кроме того, Ким Ён Чхоль может встретиться и с директором ЦРУ Джиной Хэспел, которая, по свидетельству The Washington Post, в последние месяцы начала играть более активную роль в делах, относящихся к переговорам с КНДР.

Во время переговоров, отмечают американские СМИ, будут обсуждаться детали второго саммита США - КНДР, который пройдет, скорее всего, в марте или апреле. В качестве "наиболее вероятного" места организации этих переговоров The Washington Post называет Дананг, в котором в 2017 году состоялся саммит АТЭС.

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