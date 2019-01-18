Трамп планирует провести вторую встречу с Ким Чен Ыном в конце февраля

18 января 2019 23:47 (UTC+04:00)

Вторая встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится ближе к концу февраля. Площадка проведения саммита будет объявлена позже, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс по итогам переговоров американского лидера с заведующим отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Встреча Дональда Трампа с Ким Ён Чхолем продлилась 1 час 30 минут. Они обсудили денуклеаризацию и второй саммит, который пройдет ближе к концу февраля. Президент с нетерпением ждет встречи с лидером [КНДР] Ким Чен Ыном. Место будет объявлено позже", - цитирует телеканал Fox News распространенное в пятницу заявление Сандерс.

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