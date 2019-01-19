Задержанную в США журналистку иранского телеканала освободят сразу после дачи показаний

Журналистка иранского телеканала PressTV Марзие Хашеми, которая была ранее задержана в США, будет освобождена сразу после того, как предстанет перед жюри присяжных. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в пятницу документе суда столичного округа Колумбия.

"Соединенные Штаты рассчитывают, что [Мелани] Франклин (имя, которая Хашеми получила при рождении - прим. ТАСС) будет освобождена сразу же после того, как предстанет перед большим жюри, которое расследует нарушения американского уголовного законодательства", - отмечается в постановлении.

В документе также подтверждается, что Хашеми не предъявлено никаких обвинений, она была взята под стражу в качестве свидетеля, обладающего важной информацией. О каком именно уголовном деле идет речь, не уточняется.

Ранее сын задержанной Хусейн Хашеми заявил о том, что он, его брат и сестра также получили повестки, предписывающие явиться в суд, чтобы дать показания. Он сказал, что не знает, какая именно информация интересует следователей.

Как отмечало агентство Associated Press, власти США, согласно американским законам, имеют право брать под стражу свидетелей, обладающих важной информацией. Это допускается в случаях, когда есть риск, что указанные лица могут отказаться давать показания или попытаться скрыться от властей. При этом задержанных следует незамедлительно освободить после того, как они будут допрошены.

Марзие Хашеми, по словам ее родственников, была задержана на прошлой неделе в Сент-Луисе (штат Миссури), где она участвовала в съемках документального фильма об общественном движении в защиту афроамериканцев от произвола полиции. До этого она посещала родственников в штате Луизиана. После задержания ее доставили в Вашингтон.

По словам близких, Хашеми является гражданкой США и при рождении получила имя Мелани Франклин. Она училась в университете в штате Луизиана и приняла ислам в 1982 году после того, как познакомилась со студентами из Ирана. Как отмечает агентство, журналистка попеременно жила то в Иране, то в американском штате Колорадо, где проживают ее дети. Женщина является вдовой, ее супруга звали Хусейн Хашеми, гражданином какой страны он являлся, не уточняется.

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