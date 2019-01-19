Bloomberg: в США хотят ограничить деятельность китайских телекоммуникационных компаний

Администрация США планирует существенно ограничить деятельность китайских телекоммуникационных компаний на территории страны. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным его источников, вашингтонская администрация готовит исполнительный указ, который грозит существенными ограничениями для тех занятых в телекоммуникационной сфере компаний КНР, которые связаны с китайскими властями и ведут бизнес в США. В качестве причин такого шага в документе будут названы соображения национальной безопасности, отмечает агентство.

По данным агентства, документ пока не представлен президенту США Дональду Трампу. Согласно сведениям источников Bloomberg, в плане не упомянуты такие китайские компании, как Huawei и ZTE, обвиняемые США в сотрудничестве со спецслужбами КНР.

Также документ не предусматривает полного запрета на ведение китайскими телекоммуникационными компаниями бизнеса в США. По данным источников агентства, готовящийся исполнительный указ дает большие полномочия министерству торговли изучать и контролировать сделки в США тех компаний, которые каким-либо образом связаны со странами - соперниками Соединенных Штатов, включая Китай.

Как передает агентство, данный документ может быть представлен Трампу уже в феврале. Подготовка указа происходит на фоне обострившихся торговых отношений между Вашингтоном и Пекином, а также взаимного введения импортных пошлин. Источники агентства заявили, что при подготовке документа администрация США руководствуется исключительно соображениями национальной безопасности, а не экономическими причинами.

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