CNN: Трамп не планирует объявлять режим ЧП в связи с приостановкой работы правительства

Президент США Дональд Трамп пока не планирует объявлять в стране режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи с частичной приостановкой работы федерального правительства из-за разногласий с Конгрессом по поводу строительства барьера на границе с Мексикой. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Трамп ранее заявил, что в субботу он выступит из Белого дома со специальным обращением, посвященным бюджетному кризису. Многие местные комментаторы поспешили предположить, что президент намерен объявить режим ЧП в стране с тем, чтобы использовать бюджетные средства Пентагона для строительства стены, однако, как сообщила CNN, Трамп пока не планирует этого делать.

По данным источников телекомпании, Трамп в ходе своего выступления намерен обратиться к демократам с предложением, нацеленным на то, чтобы положить конец нынешнему бюджетному кризису и восстановить работу правительства. О деталях предложения ничего не известно, однако, как отмечает телеканал, президент намерен пойти на некие уступки, чтобы подтолкнуть демократов к продолжению переговоров, которые зашли в тупик.

С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить свыше $5 млрд на сооружение физического барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что не одобрят выделение из казны таких крупных средств и готовы предложить на это лишь $1,3 млрд.

Без финансирования в США осталась примерно четверть правительства, в частности Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.

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