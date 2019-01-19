В США умерла "самая милая собака в мире"

19 января 2019 18:49 (UTC+04:00)

Померанский шпиц Бу, ставший одной из самых популярных собак в интернете, умер в возрасте 12 лет. Об этом написала в Facebook его хозяйка Ирэн Ан.

"С глубокой грустью сообщаю, что этим утром Бу умер во сне и покинул нас вслед за своим лучшим другом Бадди. Наши сердца разбиты, но нас утешает то, что он больше не испытывает боли или дискомфорта. Мы знаем, что Бадди первым встретит его на радуге", - говорится в сообщении.

Бадди - старшего брата и друга Бу - не стало в сентябре 2017 года. После его смерти у пса начались серьезные проблемы с сердцем, он тосковал, однако продержался больше года.
Очевидно, настало его время, и я уверена, что момент, когда они увидели друг друга в раю, был полон радости. Мы любим тебя всем сердцем и будем скучать.

Бу родился в 2006 году. Его хозяйка завела ему страницу в Facebook, на которой написала: "Меня зовут Бу. Я собака. Жизнь хороша".

Популярность к псу пришла в 2010 году, когда певица Kesha написала в Twitter, что у нее появился новый парень и дала ссылку на страницу Бу. Сейчас на нее подписаны 16 миллионов человек, а пес стал героем множества фотосессий.

В 2011 году Ирэн написала книгу "Жизнь самой милой собаки в мире". Вторая книга получила название "Маленькая собака в большом городе".

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