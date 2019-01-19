Трамп назвал продуктивной встречу с эмиссаром КНДР в Вашингтоне

19 января 2019 19:45 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп назвал продуктивной встречу с заведующим отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем в Вашингтоне, которая состоялась 18 января. Слова американского лидера в субботу приводит агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы достигли значительного прогресса", - сообщил он в субботу журналистам в Белом доме. Американский лидер также отметил, что переговоры с эмиссаром КНДР продолжались два часа.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подчеркнула, что на переговорах в Овальном кабинете присутствовали госсекретарь США Майкл Помпео и "несколько других членов президентской команды". Она также сообщила, что второй американо-северокорейский саммит состоится ближе к концу февраля, площадка проведения саммита будет объявлена позже.

По данным американских и южнокорейских СМИ, Ким Ён Чхоль прибыл в Вашингтон в четверг.

Первый в истории саммит лидеров США и КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

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