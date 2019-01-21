CNN: Помпео рассматривает возможность баллотироваться в Сенат от Канзаса

Госсекретарь США Майкл Помпео рассматривает возможность со временем уйти в отставку и баллотироваться в верхнюю палату Конгресса США от штата Канзас. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN.

По его данным, Помпео "сосредоточен на своей работе в качестве госсекретаря, но при этом он прислушивается к тем", кто советует ему выставить свою кандидатуру в сенаторы от Канзаса. Сенатор от этого штата Пэт Робертс ранее в этом месяце объявил, что на выборах 2020 года не собирается переизбираться, поэтому его место будет вакантным. Как уточняет источник телекомпании, лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл лично убеждает Помпео пойти на такой шаг.

О том, что госсекретарь серьезно относится к подобному предложению, свидетельствует его согласие встретиться в воскресенье с ведущим консультантом Республиканской партии Уордом Бейкером. По поводу других кандидатов на освобождающееся место в Сенате источник отметил, что "Помпео находится в отдельной когорте". "Республиканцам в целом очень бы хотелось, чтобы он баллотировался", - добавил собеседник телекомпании.

До назначения на должность директора ЦРУ, а потом госсекретаря Помпео три срока работал членом Палаты представителей Конгресса от Канзаса. Он возглавил внешнеполитическое ведомство США 26 апреля 2018 года. Помпео - бывший военный, в 2011-2017 годах был членом Палаты представителей Конгресса, в ней входил в состав двух важных комитетов - по энергетике и торговле и по разведке. ЦРУ возглавлял в 2016-2017 годах.

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