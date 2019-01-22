Учителя в Лос-Анджелесе продолжат бастовать во вторник

Учителя в Лос-Анджелесе, штат Калифорния продолжат забастовку во вторник, несмотря на "продуктивные переговоры" с властями, сообщает газета Los Angeles Times, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы неустанно работаем над достижением соглашения и достигли огромного прогресса за пять дней и более 50 часов переговоров в городской администрации. Стороны все еще за столом переговоров, и я полон оптимизма в отношении того, что у нас есть импульс, чтобы предпринять последние шаги по возвращению в классы учителей и молодежи", - сообщил в Twitter мэр города Эрик Гарсетти, выступающий в качестве посредника в переговорах.