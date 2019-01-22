Учителя в Лос-Анджелесе продолжат бастовать во вторник

Учителя в Лос-Анджелесе, штат Калифорния продолжат забастовку во вторник, несмотря на "продуктивные переговоры" с властями, сообщает газета Los Angeles Times, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Мы неустанно работаем над достижением соглашения и достигли огромного прогресса за пять дней и более 50 часов переговоров в городской администрации. Стороны все еще за столом переговоров, и я полон оптимизма в отношении того, что у нас есть импульс, чтобы предпринять последние шаги по возвращению в классы учителей и молодежи", - сообщил в Twitter мэр города Эрик Гарсетти, выступающий в качестве посредника в переговорах.
Как пишет издание, профсоюз учителей United Teachers Los Angeles сообщил, что забастовка будет продолжена во вторник, даже если будет достигнуто соглашение. Газета также отмечает, что даже если бы соглашение было достигнуто, учителям бы понадобилось время, чтобы проголосовать по нему.
В понедельник на прошлой неделе свыше 30 тысяч учителей государственных школ Лос-Анджелеса вышли на забастовку. По данным газеты New York Times, это первая забастовка учителей в крупнейшем городе Калифорнии за последние 30 лет. Преподаватели требуют увеличения зарплаты, сокращения нагрузки и "большего уважения к государственным школам".
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