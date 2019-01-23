В США арестовали четырех человек, готовивших атаку на мусульманский поселок

23 января 2019 01:53 (UTC+04:00)

Четверо молодых людей обвиняются в подготовке нападения на мусульманский поселок Исламберг в штате Нью-Йорк, сообщает телеканал WHEC.

Сообщается, что четверо подозреваемых в возрасте 16-20 лет были арестованы в выходные в городе Рочестер. При обыске у них было обнаружено несколько самодельных взрывных устройств. Молодым людям предъявлены обвинения в заговоре и хранении оружия.

Поселение Исламберг было основано в 1980-е годы выходцем из Пакистана суфийским богословом Мубараком Али Джилани в городе Томпкинс, округ Делавэр, штат Нью-Йорк.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Пенс поддержал создание переходного правительства в Венесуэле
США 00:35
Помпео заявил, что до денуклеаризации Корейского полуострова еще много работы
США 22 января 20:29
В США назвали номинантов на "Оскар"
В мире 22 января 18:30
Трамп заявил, что не пойдет на уступки в вопросе о стене на границе с Мексикой
США 22 января 18:06
РФ отказалась от участия в организованном США форуме по Ближнему Востоку
Россия 22 января 14:41
Китай потребовал от США "исправить ошибки" и перестать преследовать финдиректора Huawei
Китай 22 января 12:31
Лента новостей
Столица Аргентины осталась без электричества
Другие страны 02:59
Футболисты "Локомотива" обыграли "Зенит" на турнире в Катаре
Спорт 01:58
В Индийском океане около островов ЮАР произошло землетрясение
Другие страны 00:59
Пенс поддержал создание переходного правительства в Венесуэле
США 00:35
Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе WhatsApp
ИКТ 22 января 23:59
Путин и Абэ подтвердили стремление к денуклеаризации Корейского полуострова
Россия 22 января 23:11
В Давосе состоялась неформальная встреча Президента Азербайджана и премьера Армении
Политика 22 января 22:36
Бизнес Британии просит власти не допустить Brexit "без сделки"
Европа 22 января 22:10
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с гендиректором компании Signify (ФОТО)
Политика 22 января 21:18