Американские конгрессмены приняли закон, мешающий Трампу выйти из НАТО

Палата представителей конгресса США приняла закон в поддержку НАТО, мешающий президенту Дональду Трампу выйти из альянса в случае, если он решится на такой шаг, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

За законопроект проголосовали 357 конгрессменов, против - 22.

Конгресс не может формально запретить Трампу выйти из блока, однако может заблокировать финансирование этой цели. Подобную тактику в свое время использовали в конгрессе, чтобы помешать Бараку Обаме закрыть военную тюрьму в Гуантанамо.

При этом законопроект палаты представителей призывает членов НАТО тратить обещанные 2% ВВП на оборону, о чем говорит и Трамп. Также законопроект одобряет дальнейшее финансирование так называемой Европейской инициативы сдерживания, направленной против России.

Похожий законопроект рассматривают в сенате США. Чтобы стать законом, законопроект должен пройти обе палаты конгресса и быть подписан президентом. Трамп может наложить вето на законопроект, которое конгресс затем может преодолеть, если соберет достаточное число голосов.

Трамп в прошлом критиковал НАТО и говорил, что блок "изжил себя", а также требовал от союзников платить "честную долю" оборонных расходов НАТО, три четверти из которых приходятся на США. При этом Трамп не заявлял публично о намерении выходить из альянса.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.