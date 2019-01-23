США уведомили Россию, что решение выйти из ДРСМД принято окончательно

23 января 2019 12:38 (UTC+04:00)

США уведомили Россию по дипканалам, что их решение выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности окончательно и не является приглашением к диалогу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Недавно американская сторона предприняла еще один разрушительный шаг, на высшем уровне было заявлено о намерении Вашингтона выйти из договора. Практически сразу данное намерение нам подтвердили по двусторонним каналам, при этом было дано четкое пояснение, что объявленный шаг не является приглашением к диалогу, а решение принято по совокупности обстоятельств и является окончательным", - заявил Рябков на брифинге по ракете 9М729 для военных атташе и СМИ.

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