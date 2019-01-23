США обещают представить "сделку века" сразу после выборов в Израиле

23 января 2019 15:39 (UTC+04:00)

Госсекретарь США объявил, что Соединенные Штаты начнут «работу по возобновлению мирного процесса» сразу после 9 апреля, передает Trend со ссылкой на израильские СМИ.

По сообщению СМИ, госсекретарь США Майк Помпео выступил с видеообращением через спутник к участникам Всемирного экономического форума в Давосе. Он заявил, что сразу после выборов в Израиле США начнут продвигать мирный процесс на Ближнем Востоке. «В конечном счете, — сказал он, — израильтяне и палестинцы должны будут сами прийти к соглашению, но мы считаем, что основы, которые мы заложили, и работа, которую мы начнем сразу после выборов в Израиле, создадут условия, в которых мы сможем вести конструктивный разговор».

Помпео подтвердил, что Соединенные Штаты начали делиться подробностями предлагаемой «сделки века» с различными странами на Ближнем Востоке. Это решение — изменение прежней политики США. Раньше речь шла о соглашении, которое «сюрпризом» представят Израилю и палестинцам, причем вносить изменения в это соглашение стороны конфликта не смогут.

В Израиле полагают, что принять американский вариант «как есть» Нетаниягу будет сложно, и вся надежда на то, что от него откажутся палестинцы. На Абу-Мазена, однако, будет оказано сильное давление прежде всего со стороны Египта и Саудовской Аравии, так что предсказать дальнейшее развитие событий будет сложно.

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