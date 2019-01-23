Трамп срифмовал лозунг о строительстве стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп придумал стихотворный лозунг о возведении стены на границе с Мексикой, в котором говорится, что уровень преступности снизится, когда строительство закончат, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Стена взойдет - преступность падет. Это новый мотив Республиканской партии на два года, пока стена не будет закончена. Сейчас в процессе строительства. Используйте это и молитесь", - написал Трамп в Twitter.

Ряд ведомств США, включая госдепартамент, минюст, министерства внутренней безопасности, транспорта и сельского хозяйства, работают в сокращенном режиме с 22 декабря. Причиной шатдауна стали разногласия между президентом и Демократической партией по поводу финансирования мер безопасности на южной границе.

Трамп, для которого строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний, требует выделить на нее 5,7 миллиарда долларов, отказываясь в противном случае подписать бюджет. Демократы, которые получили большинство в палате представителей по результатам ноябрьских выборов, готовы выделить не более 1,3 миллиарда дополнительных средств.

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