Трамп ищет альтернативу выступлению в конгрессе для ежегодного обращения

Президент США Дональд Трамп пообещал, что найдет альтернативную площадку, чтобы 29 января выступить с ежегодным обращением, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом он ответил спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, которая ранее де-факто запретила главе государства выступить в конгрессе.

"Обращение было отменено спикером Нэнси Пелоси, потому что она не хочет знать правду... Мы поищем альтернативу для этого (выступления)", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Демократ Пелоси заявила республиканцу Трампу в письме, что его ежегодное обращение к конгрессу "О положении страны" не состоится, пока продолжается шатдаун - временное сокращение работы министерств из-за отсутствия бюджета. По заявлению спикера, палата не станет рассматривать резолюцию, которая формально приглашает Трампа выступить перед общей сессией обеих палат конгресса, пока не откроются учреждения.

Спор относительно возможности провести обращения продолжается между Трампом и Пелоси в последние недели. Трамп в среду заявил спикеру, что все же намерен произнести речь в конгрессе 29 января, на что и получил повторный отказ.

Около четверти федеральных учреждений США сократили работу с 22 декабря из-за отсутствия одобренного бюджета. Трамп отказывается подписывать бюджет без дополнительных ассигнований на пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой, а демократы в конгрессе отказываются выделять эти средства.

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