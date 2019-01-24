Советник Трампа не ожидает прорыва на ближайших торговых консультациях с Китаем

Прорыв на очередном раунде торговых консультаций между США и Китаем, который состоится в Вашингтоне 30-31 января, не произойдет. Такое мнение высказал в среду телеканалу CNBC директор центра китайской стратегии в Институте Хадсона в Вашингтоне Майкл Пиллсбари, являющийся одним из сторонних советников американского президента Дональда Трампа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Многие американские президенты за последние 45 лет вели переговоры с Китаем", - напомнил эксперт. "В том, что происходило, было несколько повторяющихся черт. Одна из них состоит в том, что китайцы предпочитают заключать сделку в последнюю минуту, чтобы это была наилучшая для них сделка", - пояснил он.

"Я не из тех, кто считает, что прорыв произойдет в предстоящие несколько дней", - резюмировал Пиллсбари, выразив оптимизм в отношении урегулирования торговых противоречий США и Китая в долгосрочной перспективе. "Я не ожидаю гладкой сделки. Но я ожидаю успеха, потому что президент Трамп придает большое значение этому вопросу", - добавил советник.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.