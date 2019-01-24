Помпео: Страны НАТО из-за давления Трампа изыскали еще около $100 млрд на оборону

24 января 2019 06:05 (UTC+04:00)

Благодаря давлению со стороны Дональда Трампа страны НАТО изыскали дополнительно $100 млрд на оборону. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео в среду в интервью телеканалу Fox News.

"Администрация президент Трампа сделала для НАТО больше добра, чем все предыдущие администрации США вместе взятые, - сказал Помпео. - Растущие ресурсы, изысканные для генерального секретаря [НАТО] Йенса Столтенберга и для партнеров по НАТО в мире, существенно возросли и приближаются к $100 млрд. Это гораздо больше, чем было бы, если президент Трамп не оказывал давления на партнеров".

Он назвал глупыми предпринимаемые в Конгрессе США попытки законодательным путем воспрепятствовать возможному решению Трампа вывести США из состава Североатлантического альянса. "Президент Трамп знает, что Америка не может действовать в одиночку и что нам нужны союзники. Мы создаем коалиции, включающие десятки стран, например, против ИГ. Мы создали огромную коалицию, чтобы оказывать давление на Северную Корею, чтобы защищать Японию, Южную Корею и регион в целом", - заметил Помпео.

По его словам, администрация президента США подходит к вопросу участия в альянсах прагматично. "Мы стараемся понять, обеспечивает ли организация безопасность американского народа: если да, то мы укрепляем эту организацию. Если нет, то мы делаем выбор в пользу того, чтобы улучшить ее", - пояснил Помпео. "Коалиции способны срабатывать, когда их участники берут на себя равную долю [обязанностей]", - добавил он.

Госсекретарь отказался давать конкретный ответ на вопрос, соблюдет ли администрация Трампа пятый пункт устава альянса о коллективной самообороне, если речь пойдет о Черногории. "Я не буду отвечать на вопросы о гипотетических ситуациях, что может произойти или не может произойти. Однако не стоит заблуждаться. Америка всегда будет на месте, когда на кон поставлены интересы Америки и глобальные интересы", - отметил Помпео.

На состоявшемся в июле прошлого года в Брюсселе саммите НАТО хозяин Белого дома неоднократно критиковал входящие в альянс страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны. Глава администрации США потребовал от всех стран НАТО немедленно довести военные расходы до 2% ВВП. Трамп предложил, чтобы члены НАТО не только выполняли это обязательство, но и увеличили такие ассигнования до 4% ВВП. В настоящее время лишь восемь стран НАТО из 29 тратят на оборону больше 2% ВВП.

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