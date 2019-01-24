Трамп заявил, что выступит перед Конгрессом после окончания бюджетного кризиса

24 января 2019 10:45 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп выступит в Конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" после того, как бюджетный кризис будет разрешен. Глава государства сообщил об этом в своем Twitter в среду после того, как спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отказала ему в праве выступить в законодательном органе до восстановления работы правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пока "шатдаун" продолжался, Нэнси Пелоси пригласила меня выступить с обращением "О положении страны". Я согласился. Теперь она изменила свое мнение из-за "шатдауна", предложив выступить позже. Это ее прерогатива, и я в таком случае выступлю с обращением, когда работа правительства будет восстановлена", - сообщил президент.

"Я не ищу альтернативную площадку для выступления с обращением "О положении страны", потому что нет такого места, которое можно было бы сопоставить с Палатой представителей с точки зрения истории, традиций и значимости. С нетерпением жду выступления с обращением "О положении страны" в ближайшем будущем!" - отметил он.

Ранее в беседе с журналистами глава государства пообещал найти альтернативный вариант обращения к народу для изложения видения ситуации в стране и направлений деятельности своей администрации. В среду Пелоси заявила, что не позволит Трампу выступить в законодательном органе с ежегодным обращением, пока федеральное правительство не возобновит свою работу. Она добавила, что "с нетерпением ждет возможности приветствовать" в Палате представителей Трампа после того, как госучреждения вновь откроются.

Как правило, президенты США используют ежегодные послания для того, чтобы изложить свое видение ситуации в стране, обозначить приоритетные направления внешней и внутренней политики.

С 22 декабря 2018 года в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры бюджета, в который Трамп и его однопартийцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой.

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