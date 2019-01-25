Ученые нашли механизм предотвращения рака

25 января 2019 05:37 (UTC+04:00)

Научная группа из Института биологических исследований имени Джона Салька в Калифорнии и немецкого Гейдельбергского университета выяснила, что процесс аутофагии в клетках способен предотвратить возникновение онкологических заболеваний. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости. сообщает портал MedicalXpress.

Благодаря аутофагии клетки избавляются от всех выполнивших свою роль старых компонентов. Ученые пришли к выводу, что этот механизм фактически способствует гибели клеток в предраковом состоянии, тем самым предотвращая возникновение злокачественной опухоли.

Концевые участки хромосом - теломеры - выполняют защитную функцию и удерживают хромосомы от слияния. Когда теломеры становятся максимально короткими, то клетки перестают делиться. Однако иногда этого не происходит и они продолжают "размножение". В этом случае незащищенные теломерами хромосомы сливаются и становятся дисфункциональными, что приводит к возникновению рака. Аутофагия же приводит к гибели клеток, которые могут стать причиной рака, выяснили ученые.

"Есть много пропускных пунктов, которые не позволяют клеткам выйти из-под контроля и стать раковыми, но мы не ожидали, что аутофагия будет одним из них", — говорит один из авторов работы Ян Карлседер.

По словам другого члена научной группы Джо Нассура, многие исследователи предполагали, что гибель клеток в состоянии "кризиса" происходит через другой процесс — апоптоз, который наряду с аутофагией является одним из двух типов запрограммированной смерти клеток.

"Но никто не проводил экспериментов, чтобы выяснить, так ли это на самом деле", — заметил Нассур.

Исследователи сравнили действие обоих процессов. Оказалось, что аутофагия была доминирующим механизмом смерти клеток в группе в "кризиса".

После этого ученые отключили аутофагию в "кризисных" клетках и выяснили, что те продолжали деление, приводящее к возникновению повреждений в ДНК, характерных для онкологических заболеваний.

Это доказывает, что аутофагия является важным механизмом подавления рака, так как предотвращает накопление вызывающих опухоли клеточных повреждений.

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