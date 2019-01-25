США распорядились отозвать часть дипломатов из Венесуэлы

Бюро дипломатической безопасности госдепартамента США приняло решение об отзыве части дипломатов американского посольства в Венесуэле по соображениям безопасности, Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщило издание The Hill.

В информации бюро отмечается, что оно "дало указание об отъезде из Венесуэлы правительственных работников, не задействованных в условиях чрезвычайной ситуации".

"Правительство США располагает ограниченными возможностями по оказанию экстренной помощи гражданам США в Венесуэле", - отмечается в сообщении бюро.

Посольство США в Каракасе продолжает работу, несмотря на то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть его. Он подтвердил, что работающие в стране американские дипломаты должны до воскресенья покинуть Венесуэлу.

Днем ранее Николас Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США в ответ на поддержку, оказываемую Вашингтоном венесуэльской оппозиции.

В то же время госсекретарь США Майк Помпео назвал это требование незаконным, поскольку Вашингтон не признает Н.Мадуро и его правительство и будет поддерживать дипотношения с Венесуэлой через провозгласившего себя временным президентом лидера оппозиции Хуана Гуаидо - отправленного в отставку спикера парламента страны.

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