Госдеп: Трамп полностью проинформирован о ходе переговоров с Россией по ДРСМД

Госсекретарь Майкл Помпео довел до сведения президента США Дональда Трампа всю информацию о результатах прошедших 15 января в Женеве российско-американских переговоров по ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). С таким заверением выступила в четверг в интервью группе журналистов, в состав которой входил корреспондент ТАСС, заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. Она сопредседательствовала на упомянутых встречах в Женеве вместе с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я проинформировала госсекретаря, а он обсудил это с президентом. Я не присутствовала при этом, но могу сказать, что изложила госсекретарю [сведения о результатах переговоров в Женеве], он полностью проинформирован, владеет всеми данными насчет всех обсуждений, которые у нас состоялись с российскими коллегами, и он регулярно встречается с президентом", - сказала Томпсон. Она комментировала вопрос о том, обладает ли руководитель американской администрации всей полнотой информации о ходе переговоров по ДРСМД с россиянами.

Далее заместитель главы американского внешнеполитического ведомства уточнила, что США "без особого оптимизма" оценивают перспективы сохранения ДРСМД. "Анализ тенденций, анализ моделей" поведения России показывает, что действия Москвы в отношении ДРСМД, "вероятно, не изменятся", считает Томпсон. "Позволяя России развертывать оснащенной этой [ракетной] системой батальоны, мы теперь подрываем контроль над вооружениями в целом... Руководство администрации [США] продолжает поддерживать это", - заявила дипломат, говоря о курсе Вашингтона на выход из ДРСМД якобы в связи с разработкой Москвой крылатой ракеты наземного базирования такой дальности, которая выходит за пределы установленных договором ограничений.

Одновременно замгоссекретаря утверждала, что окончательного решения США о выходе из ДРСМД пока нет. "Если Россия ко 2 февраля не начнет соблюдать [ДРСМД]... то мы приостанавливаем выполнение своих обязательств, а затем начинается обратный отсчет шести месяцев [перед выходом США из договора]... Если мы 2 февраля делаем вывод [о невыполнении Москвой ДРСМД], то мы приостанавливаем выполнение своих обязательств, и мы уведомим [об этом] Россию", - пояснила Томпсон. Она охарактеризовала шаги, сделанные к настоящему времени Соединенными Штатами в связи с положением вокруг ДРСМД, как обратимые.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это заключение, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД. Это соглашение было подписано СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.

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