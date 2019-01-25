Экс-советника Трампа задержали во Флориде

Бывший советник президента США Дональда Трампа в период предвыборной гонки Роджер Стоун в пятницу задержан во Флориде. Об этом сообщил офис специального прокурора Роберта Мюллера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно заявлению, размещенному на сайте министерства юстиции США, 66-летний Стоун был "задержан в городе Форт-Лодердейл 25 января 2019 года после предъявления обвинений 24 января 2019 года федеральным большим жюри присяжных в округе Колумбия".

Экс-советнику Трампа предъявлены обвинения по семи пунктам. Ему инкриминируется препятствование официальной процедуре, дача ложных показаний, а также оказание давления на свидетеля.

Спецпрокурор Мюллер с мая 2017 года ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании. Москва также множество раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход американских выборов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.