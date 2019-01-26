Палата представителей США вслед за сенатом одобрила прекращение шатдауна

26 января 2019 05:59 (UTC+04:00)

Палата представителей США вслед за сенатом единогласно приняла временный бюджет, свидетельствуют результаты голосования, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Для завершения бюджетного кризиса теперь необходима подпись президента Дональда Трампа.

Ранее Трамп согласился подписать временный бюджет для примерно четверти федеральных учреждений, которые частично закрыты с 22 декабря. Президент пошел на компромисс до 15 февраля - это время будет использовано для переговоров.

Законопроект предполагает профинансировать ведомства, которые остаются без бюджета, но не выделяет затребованных Трампом 5,7 миллиарда долларов на пограничную безопасность и строительство стены на границе.

Шатдаун - прекращение работы федеральных органов власти в отсутствие бюджета - продолжается с 22 декабря и уже стал наиболее продолжительным в истории.

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