Трамп намерен построить стену, несмотря на позицию демократов по бюджету

Президент США Дональд Трамп намерен приступить к строительству стены на границе вне зависимости от позиции демократов по истечении временного бюджета, заявила его пресс-секретарь Сара Сандерс, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Через 21 день президент приступит к строительству стены, с демократами или без них. Единственный вопрос, который предстоит решить - хотят ли демократы получить что-то или ничего", - написала Сандерс в Twitter.

Трамп в пятницу согласился подписать бюджет на три недели, положив конец 35-дневному прекращению работы ряда федеральных ведомств. Бюджет не содержит средств на строительство стены на границе с Мексикой, которых требовал Трамп. Это было расценено как политическое поражение президента, но Трамп отрицает, что шел на какие-либо уступки, и говорит, что его решение обусловлено лишь заботой о людях, не получающих зарплату.

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