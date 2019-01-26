Трамп намерен построить стену, несмотря на позицию демократов по бюджету

26 января 2019 10:47 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп намерен приступить к строительству стены на границе вне зависимости от позиции демократов по истечении временного бюджета, заявила его пресс-секретарь Сара Сандерс, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Через 21 день президент приступит к строительству стены, с демократами или без них. Единственный вопрос, который предстоит решить - хотят ли демократы получить что-то или ничего", - написала Сандерс в Twitter.

Трамп в пятницу согласился подписать бюджет на три недели, положив конец 35-дневному прекращению работы ряда федеральных ведомств. Бюджет не содержит средств на строительство стены на границе с Мексикой, которых требовал Трамп. Это было расценено как политическое поражение президента, но Трамп отрицает, что шел на какие-либо уступки, и говорит, что его решение обусловлено лишь заботой о людях, не получающих зарплату.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп подписал временный бюджет до 15 февраля
США 06:32
Палата представителей США вслед за сенатом одобрила прекращение шатдауна
США 05:59
Трамп и Ким Чен Ын встретятся в ближайшие 60 дней
США 03:54
Сенат США поддержал прекращение шатдауна на 35 дней
Арабские страны 02:53
Трамп объявил о прекращении шатдауна
США 25 января 23:59
Авиационные службы США сообщили о проблемах в аэропортах из-за шатдауна
США 25 января 20:10
Лента новостей
Успешное участие Азербайджана в Давосском форуме особо значимо с точки зрения интеграции в мировую экономику - депутат
Точка зрения 12:14
В Азербайджане будут приняты нормативно-правовые акты в связи со школьными учебниками
Общество 11:51
Карагандинская область Казахстана увеличила внешнеторговый оборот (Эксклюзив)
Бизнес 11:48
Узбекско-корейская компания объявляет тендер на закупку грунтовки
Тендеры 11:42
Нидерланды помогут построить в Узбекистане завод по переработке мяса птицы
Узбекистан 11:42
В Казахстане назван объем инвестиций в экономику Астаны в 2018 году
Финансы 11:38
В Туркменистане усилена роль Госслужбы по экономическим преступлениям
Туркменистан 11:32
Лидеры племен Восточной Сирии выступили за территориальную целостность страны
Арабские страны 11:31
Узбекистан и Афганистан укрепляет сотрудничество в индустрии стройматериалов
Узбекистан 11:29