В США пять человек погибли в результате стрельбы

27 января 2019 01:36 (UTC+04:00)

Жертвами стрельбы в американском штате Луизиана стали пять человек, полиция ведет розыск подозреваемого. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как пишет агентство, два случая стрельбы произошли в субботу утром в двух местах к западу от Нового Орлеана. Жертвами стрельбы в округе Ливингстон стали три человека, в округе Асенсьон были убиты два человека, предположительно родители подозреваемого.

Полиция полагает, что эти два случая связаны между собой. Подозреваемый - 21-летний молодой человек находится на свободе, он вооружен и опасен, его разыскивает полиция.

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