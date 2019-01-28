Бюджетное управление Конгресса оценило потери экономики США от "шатдауна" в $3 млрд

Потери американской экономики из-за частичной приостановки работы федерального правительства, которая завершилась в прошлую пятницу, составят около $3 млрд. Об этом говорится в распространенном в понедельник докладе Бюджетного управления Конгресса США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Бюджетное управление Конгресса подсчитало ущерб от длившейся пять недель частичной приостановки работы правительства, которая началась 22 декабря 2018 года и закончилась 25 января 2019 года", - сообщается в документе. "По оценкам Бюджетного управления Конгресса, в результате снижения экономической активности реальный (то есть с поправкой на инфляцию) валовой внутренний продукт (ВВП) в четвертом квартале 2018 года сократился на $3 млрд (при курсе доллара по состоянию на 2019 год) по сравнению с теми показателями, которые были бы в противном случае", - отмечают эксперты управления.

Согласно их подсчетам, бюджетный кризис скажется и на показателях первого квартала 2019 года: потери будут равняться уже $8 млрд. Однако эта сумма будет компенсирована за счет двух последующих кварталов 2019 года, рост в которых составит те же $8 млрд. В то же время $3 млрд так и останутся потерянными для экономики. "Наши подсчеты свидетельствуют о том, что порядка $3 млрд не будут компенсированы. Это равняется 0,02% прогнозируемого годового ВВП за 2019 год", - говорится в докладе.

В пятницу президент США Дональд Трамп подписал законопроект, который предполагает предоставление средств для восстановления до 15 февраля работы федерального правительства, деятельность которого из-за бюджетного кризиса была приостановлена на рекордные для страны 35 дней. При этом исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэн не исключил, что если к тому времени Белому дому и Конгрессу не удастся договориться, в стране может произойти очередной "шатдаун".

Приостановка работы федерального правительства продолжалась в США из-за отсутствия бюджетных средств с 22 декабря 2018 года. Без финансирования все это время оставалась примерно четверть правительства, в частности Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Произошло это из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить свыше 5,7 млрд долларов на сооружение барьера на границе с Мексикой.

В пятницу американский лидер написал в Twitter, что подписание временного бюджета не является уступкой демократам, а говорит лишь о его уважительном отношении к госслужащим, которые на время бюджетного кризиса были отправлены в неоплачиваемый отпуск или работали без оплаты. Трамп также сообщил, что может ввести 15 февраля режим ЧП на границе с Мексикой для выделения средств на строительство стены без одобрения Конгресса.

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