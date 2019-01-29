Белый дом подтвердил проведение торговых переговоров с Китаем 30-31 января

29 января 2019 01:31 (UTC+04:00)

Очередной раунд двусторонних торговых консультаций между США и Китаем пройдет в Вашингтоне 30-31 января. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы Белого дома.

"Сегодня президент [США] Дональд Трамп объявил о том, что Соединенные Штаты примут официальную делегацию Китая для серии встреч 30-31 января, чтобы обсудить торговые отношения двух стран", - сообщается в документе. Переговоры, как отмечается, пройдут в Белом доме.

С американской стороны на них будут присутствовать представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу и руководитель Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

Ранее визит в Вашингтон вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ 30-31 января подтвердил официальный представитель минкоммерции КНР Гао Фэн.

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