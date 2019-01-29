Трамп 5 февраля выступит с посланием конгрессу

Президент США Дональд Трамп выступит с ежегодным посланием конгрессу 5 февраля, сообщила в понедельник спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В нашем разговоре сегодня мы договорились о 5 февраля. Поэтому я приглашаю вас выступить на объединенном заседании конгресса в палате представителей 5 февраля", - написала Пелоси в письме с формальным приглашением президенту. Документ опубликован на сайте спикера палаты представителей.

Ранее Трамп и Пелоси уже обменивались письмами на тему ежегодного выступления президента в конгрессе, в котором глава государства традиционно докладывает о состоянии дел в стране.

Ввиду вызванного бюджетным кризисом закрытия правительства Пелоси рекомендовала Трампу отказаться от выступления, он настаивал на том, что не изменит традиции и выступит 29 января. Затем было принято решение отложить выступление на время, когда правительство полностью возобновит работу. Трамп 25 января объявил, что согласен временно возобновить до 15 февраля финансирование госорганов, чтобы за это время достичь компромисса о постоянном бюджете.

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