В США пятеро полицейских получили ранения в перестрелке с подозреваемым

29 января 2019 04:45 (UTC+04:00)

Несколько полицейских ранены в Хьюстоне в перестрелке с подозреваемым, сообщило полицейское управление города в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Офицеры пострадали от огнестрельного оружия после встречи с подозреваемым. Офицеры находятся по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

Позднее полиция сообщила, что пострадали пятеро стражей порядка. "На данный момент мы можем подтвердить, что пять офицеров полиции были ранены и перевезены в больницы", - говорится в сообщении.

Подробности инцидента пока не сообщаются.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЕС надеется получить пояснения США по выходу из Сирии
Европа 04:21
Трамп 5 февраля выступит с посланием конгрессу
США 03:40
Советник Трампа Кудлоу не согласился с оценками потерь из-за шатдауна
США 02:49
Белый дом подтвердил проведение торговых переговоров с Китаем 30-31 января
США 01:31
Бюджетное управление Конгресса оценило потери экономики США от "шатдауна" в $3 млрд
США 28 января 20:47
Евросоюз пока не зарегистрировал механизм обхода санкций США против Ирана
Европа 28 января 18:41
Лента новостей
Пользователи по всему миру пожаловались на проблемы в работе Instagram
В мире 05:18
ЕС надеется получить пояснения США по выходу из Сирии
Европа 04:21
В мексиканском Канкуне один человек погиб из-за тропического шторма
Другие страны 03:55
Трамп 5 февраля выступит с посланием конгрессу
США 03:40
Условий для вывода войск НАТО из Афганистана пока нет, считает Столтенберг
В мире 03:17
Советник Трампа Кудлоу не согласился с оценками потерь из-за шатдауна
США 02:49
В Йемене шесть человек погибли при взрыве на рынке
Арабские страны 02:23
Китай запустил новую кампанию по поимке беглых коррупционеров
Китай 02:00
Белый дом подтвердил проведение торговых переговоров с Китаем 30-31 января
США 01:31