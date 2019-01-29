В США пятеро полицейских получили ранения в перестрелке с подозреваемым

Несколько полицейских ранены в Хьюстоне в перестрелке с подозреваемым, сообщило полицейское управление города в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Офицеры пострадали от огнестрельного оружия после встречи с подозреваемым. Офицеры находятся по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

Позднее полиция сообщила, что пострадали пятеро стражей порядка. "На данный момент мы можем подтвердить, что пять офицеров полиции были ранены и перевезены в больницы", - говорится в сообщении.

Подробности инцидента пока не сообщаются.

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