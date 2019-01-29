В США ликвидировали двоих подозреваемых в перестрелке с полицией

Двое подозреваемых в перестрелке с полицией в американском городе Хьюстон, в результате которой пятеро полицейских получили ранения, были уничтожены, сообщил глава полиции города Арт Асеведо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Двое подозреваемых были ликвидированы полицейскими", - заявил глава полиции. Трансляция брифинга велась в Twitter полиции города.

На данный момент, по данным полиции, двое пострадавших стражей порядка находятся в критическом состоянии, двое - в стабильном, еще одного полицейского отпустили из больницы. Полиция установила контроль над территорией, где произошел инцидент.

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